Ковачич вряд ли сыграет с «Ливерпулем» в финале Кубка Англии из-за травмы голеностопа

Томас Тухель оценил травму хавбека «Челси» Матео Ковачича.
Главный тренер «синих» высказался после матча АПЛ с «Лидсом» (3:0), в котором хорват был заменен на 30-й минуте.
«Я скажу не как тренер или специалист, но для меня возможность восстановления Ковачича [к финалу Кубка Англии] крайне маловероятна. Он сыграл с этим повреждением в финале Кубка лиги и в полуфинале Кубка Англии. Сегодня он попытался остаться на поле, но не смог продолжить из-за опухшего голеностопа и сильных болевых ощущений.
Нам необходимо дождаться результатов обследования, но на данный момент его возвращение в строй маловероятно, и это очень плохая новость для нас», – сказал Тухель.
Финальный матч Кубка Англии «Челси» – «Ливерпуль» пройдет в субботу на «Уэмбли».
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