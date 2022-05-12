Ковачич вряд ли сыграет с «Ливерпулем» в финале Кубка Англии из-за травмы голеностопа

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Кубок Англии травмы Томас Тухель Матео Ковачич Футбол

Томас Тухель оценил травму хавбека «Челси» Матео Ковачича.

Главный тренер «синих» высказался после матча АПЛ с «Лидсом» (3:0), в котором хорват был заменен на 30-й минуте.

«Я скажу не как тренер или специалист, но для меня возможность восстановления Ковачича [к финалу Кубка Англии] крайне маловероятна. Он сыграл с этим повреждением в финале Кубка лиги и в полуфинале Кубка Англии. Сегодня он попытался остаться на поле, но не смог продолжить из-за опухшего голеностопа и сильных болевых ощущений.

Нам необходимо дождаться результатов обследования, но на данный момент его возвращение в строй маловероятно, и это очень плохая новость для нас», – сказал Тухель.

Финальный матч Кубка Англии «Челси»«Ливерпуль» пройдет в субботу на «Уэмбли».

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