«Челси» хочет подписать Дембеле. Тухель и Усман ценят друг друга после работы в «Боруссии»

Полузащитник «Барселоны» привлек внимание .

По сведениям журналиста Кристиана Фалька, вингер включен лондонским клубом в список потенциальных приобретений.

Главный тренер «синих» и футболист высокого мнение друг о друге после совместной работы в «Боруссии» Дортмунд.

При этом препятствием на пути к трансферу могут стать высокие финансовые запросы Дембеле.

В текущем сезоне на счету француза 20 матчей в , 1 гол и 13 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам