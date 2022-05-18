«Челси» хочет подписать Дембеле. Тухель и Усман ценят друг друга после работы в «Боруссии»

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Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле привлек внимание «Челси».

По сведениям журналиста Кристиана Фалька, вингер включен лондонским клубом в список потенциальных приобретений.

Главный тренер «синих» Томас Тухель и футболист высокого мнение друг о друге после совместной работы в «Боруссии» Дортмунд.

При этом препятствием на пути к трансферу могут стать высокие финансовые запросы Дембеле.

В текущем сезоне на счету француза 20 матчей в Ла Лиге, 1 гол и 13 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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