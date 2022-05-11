Обамеянг о Дембеле: «Он мой младший брат. Всем сердцем надеюсь, что он останется в «Барсе»

надеется, что останется в «Барселоне».

«Он мой младший брат. Мы провели много времени вместе с самого первого дня.

Когда я приехал в Дортмунд, я немного знал его. Со временем у нас сложились такие отношения, которые похожи на братские.

Я очень люблю его, и именно поэтому все идет так хорошо. Я рад за него, я не знаю, останется он или нет, но я всем сердцем надеюсь, что останется», – сказал нападающий «Барселоны».

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