Обамеянг о Дембеле: «Он мой младший брат. Всем сердцем надеюсь, что он останется в «Барсе»

Теги Барселона Ла Лига Пьер-Эмерик Обамеянг Усман Дембеле Футбол

Пьер-Эмерик Обамеянг надеется, что Усман Дембеле останется в «Барселоне». 

«Он мой младший брат. Мы провели много времени вместе с самого первого дня.

Когда я приехал в Дортмунд, я немного знал его. Со временем у нас сложились такие отношения, которые похожи на братские.

Я очень люблю его, и именно поэтому все идет так хорошо. Я рад за него, я не знаю, останется он или нет, но я всем сердцем надеюсь, что останется», – сказал нападающий «Барселоны». 

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные