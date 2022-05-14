«Баварии» интересен Дембеле. Контакты с представителями вингера «Барселоны» уже были

Полузащитник «Барселоны» может продолжить карьеру в Бундеслиге.

По информации Sky Sports, в подписании француза в качестве свободного агента заинтересована «Бавария». Она следит за футболистом со времен его выступлений за дортмундскую «Боруссию».

Отмечается, что контакты с представителями вингера уже были. «Барселоне» же пока не удается согласовать с Дембеле новый контракт.

«Бавария» считает, что в Германии Усман может стать одним из лучших футболистов мира. Также она хочет убедить футбольный мир, что в ее составе у игроков все же есть возможность выиграть «Золотой мяч» – соответствующий бонус будет прописан в контракте с Дембеле.

Также следит за полузащитником , однако понимает, что его переход обойдется очень дорого, в то время как Дембеле можно подписать бесплатно.

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