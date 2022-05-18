Президент «Баварии»: «Зачем нам продавать Левандовского? Он отработает контракт до конца»

не собирается продавать Роберта Левандовского этим летом.

Об этом сообщил президент мюнхенского клуба Герберт Хайнер.

– Является ли решение «Баварии» об отказе от продажи Левандовского окончательным?

– забивает невероятное количество голов год за годом. Зачем нам его продавать? Левандовскому не найти замену – больше нет игроков, которые стабильно столько забивают.

Я уже достаточно много раз повторил: у него есть контракт сроком до 30 июня 2023 года, и он отработает его до конца, – сказал Хайнер для Tz.

После заключительного матча сезона для «Баварии» форвард заявил, что хочет сменить клуб. Основным претендентом на него является «Барселона».

В завершившемся для «Баварии» сезоне 33-летний форвард забил 50 голов в 46 матчах за клуб. Его статистику можно изучить здесь.

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