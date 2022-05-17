«Барселона» предложит за Левандовского максимум 35 млн евро. Роберт согласен на понижение зарплаты – с 22 до 16 млн

планирует начать переговоры с «Баварией» о трансфере Роберта Левандовского в ближайшее время.

По данным Mundo Deportivo, каталонский клуб хочет договориться о приобретении 33-летнего форварда за 30 миллионов евро.

При этом «Барса» может увеличить сумму до 35 миллионов – это максимальный порог, установленный руководством сине-гранатовых.

Сам поляк заинтересован в переходе в «Барселону» и готов пойти на понижение зарплаты.

В «Баварии» он получает порядка 22 млн евро в год. Если трансфер в «Барсу» будет согласован, Роберт согласится снизить зарплату на сумму вплоть до 6 млн евро.

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам