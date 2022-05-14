Форвард «Баварии» Роберт Левандовски высказался после гола «Вольфсбургу» (2:2).
«Вполне возможно, что это была моя последняя игра в футболке «Баварии».
Я не могу говорить со стопроцентной уверенностью, но вполне вероятно, что так оно и есть.
Мы хотим найти лучшее решение для меня и клуба», – сказал лучший бомбардир мюнхенцев.
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