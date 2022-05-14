Левандовски после гола «Вольфсбургу»: «Это была моя последняя игра за «Баварию», вероятно»

Теги Бавария Вольфсбург бундеслига Германия Роберт Левандовски Футбол

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски высказался после гола «Вольфсбургу» (2:2).

«Вполне возможно, что это была моя последняя игра в футболке «Баварии».

Я не могу говорить со стопроцентной уверенностью, но вполне вероятно, что так оно и есть.

Мы хотим найти лучшее решение для меня и клуба», – сказал лучший бомбардир мюнхенцев.

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