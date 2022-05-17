Лапорта о Левандовском: «Работаем, чтобы стать более конкурентоспособными. С нашей финансовой ситуацией это нелегко»

Жоан Лапорта высказался о возможном трансфере Роберта Левандовского из «Баварии».

– Перейдет ли Левандовски в «Барсу»?

– Дайте менеджменту и техническому секретариату поработать. Я не хочу отвечать в деталях. Мы работаем, чтобы стать более конкурентоспособными, но это нелегко, учитывая нашу финансовую ситуацию. Мы работаем, чтобы наладить экономику клуба. После этого мы сможем осуществлять сделки.

Надеюсь, я могу сказать, что спустя год нашей работы мы улучшили ситуацию. Если мы сможем улучшить финансовое положение, все трансферы, о которых мы думаем, будут осуществлены, – сказал президент «Барселоны».

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