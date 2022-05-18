Шмурнов о работе на «Матч ТВ»: «Покажите, где я получал деньги от власти – яхты, дома. Кто вам сказал, что они государственные?»

объяснил, почему работал на «Матч ТВ», не одобряя политику канала.

– Под новостью с вашей цитатой о том, что в России очень много лжи, один из самых заплюсованных комментариев на Sports.ru звучал так: «Честным надо быть не только вчера и не только завтра. Честным надо быть всегда. По твоим утверждениям, ты 11 лет с брезгливостью получал зп от этой власти, но ты же от нее не отказался. Не уволился, не взбунтовался».

Что вы можете ответить?

– Ну это чушь. Люди всегда любят цепляться за мнение такого типа. Вот пусть этот человек придет и поговорит со мной. Мы получали рекламные деньги, деньги подписчиков. А дальше покажите мне счета, где я получал деньги от власти. Что я на них купил? Покажите мне яхты, дома. Покажите слова, где бы я выслуживался перед властью.

Я делал свою работу. А Ургант плохо смешил людей за зарплату федерального канала? А я плохо комментировал?

Кто вам сказал, что это государственные деньги? Бюджет формируется не только от нефти, которая вообще-то принадлежит всей стране, но и из налогов, которые я плачу всю жизнь. Никакой Миллер не владеет нашими деньгами. И ни разу я не взял ни копейки за поддержку государственной политики. Полная глупость.

Власти-то нравится присваивать себе все деньги людей и выкачанные из недр нашей земли, но вы-то почему это делаете? Вам почему это приятно? – сказал бывший комментатор в интервью Sports.ru.

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