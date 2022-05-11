Александр Шмурнов: «В Сочи-2014 первое место добыто допингерами и натурализованными спортсменами. Позорище, перечеркнувшее российский спорт»

Бывший комментатор высказался о пропаганде на канале.

– Можно ли сказать, что из-за культа «наших» «Матч ТВ» стал частью пропагандистской машины?

– Потихонечку, ползучим образом, с 2015 года канал начал превращаться именно в это. Не по щучьему велению, а диффузно.

Мне очень не хотелось в это верить, но последние пару лет, особенно после чемпионата мира, нарастало чувство, что именно в этом главная задача и была.

– А какие звонки звенели, которые укрепляли это чувство?

– Да звонки ведь звенят там, где власть. Государство схлопывается до авторитарно-тоталитарного, и спорт вместе с ним схлопывается.

Может быть, несколько медленнее – за счет «Барселоны», за счет условных Федерера, Джоковича и Надаля. За счет того, что в спорте нельзя политизировать всю картинку, которую показывают. В отличие от той же культуры. Нельзя назвать Федерера «прозападным» теннисистом. А кино – можно. И объявить его чуждым.

Еще раз поясню: я люблю свою страну и хочу, чтобы она болела за своих по-человечески, искренне и тонко. Чтобы она внутри спорта уважала и любила свои собственные победы, а не поверх этого спорта свои победы намазывала бы.

Да еще и несуществующие, как на Олимпиаде 2014 года, где первое общекомандное место было добыто допингерами и натурализованными спортсменами.

Это было просто позорище, которое действительно перечеркнуло российский спорт. И выбрало ему ту дорогу, которая в конце концов завела его в тупик, – сказал Шмурнов в интервью «Холоду».

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