Александр Шмурнов: «Россия поставила задачу убедить всю страну, что «сила в правде». А правда в чем? В силе. Больше ничего у вас нет, получается»

Экс-комментатор высказался о политической ситуации в России.

– Вам не кажется, что «Матч ТВ» был ширмой, которая помогала пропаганде отвлекать людей от остальных проблем?

– Нет. Я не думаю, что много людей из-за спорта и культуры думают, что у нас в стране все хорошо. Танки и Z никаким спортом и никакой культурой не прикроешь.

«Матч» был скорее одним из способов влиять на сознание определенных групп людей. Через спортивные победы легче накрутить себя на [имперские] мысли. Вот как получается электричество: есть статор, ротор – и нужно обмотку, проволоку обернуть так, чтобы ток разгонялся. Так вот, спорт – это такая обмотка статора, через которую можно быстрее пустить ток имперского величия. Вот в чем идея.

Успешный спорт нужен политикам для того, чтобы убедить себя самих в том, что они делают все правильно, что они двигаются к величию. Эта функция спорта сейчас в России гипертрофирована. Одно дело – когда ты выстроил хорошую спортивную систему, другое – когда ты пытаешься убедить себя, что «сила в правде».

К сожалению, Россия поставила себе задачу убедить себя и всю страну в том, что «сила в правде». А правда тогда в чем, хочется спросить Бодрова? А правда – в силе. Больше ничего у вас нет, получается. Замкнутый круг, – сказал Шмурнов в интервью «Холоду».

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