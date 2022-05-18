Шмурнов о «Есть тема!»: «Это же не Соловьев каждый день, правда? Сказал бы, что это говно, если бы был один ведущий»

высказался о программе «Есть тема!» на «Матч ТВ».

– Про политику в спорте. Как вы восприняли появление шоу «Есть тема»?

– Мне в целом понравилось, я люблю болтать. Я там 100 раз высказывал свое мнение, более того – в паре эпизодов переубедил депутата очень прогосударственных позиций. Не перекричал, а именно переубедил. Он потом сказал: «Да, я прислушался к вам, интересно».

Это же не шоу, как у Соловьева, где все мочат подставных украинцев и американцев и несут полную бредятину. У этого ток-шоу была другая задача. Если бы не дошло до катаклизмов, сам формат ток-шоу – абсолютно нормальный. И я сразу сказал, что не пойду на эфир к Анисимову. Пойду к Орзул, если она попросит и будет подходящая тема. В любой момент пойду к Журавелю.

В итоге я попал на один эфир Анисимова, но только потому, что меня обманули продюсеры. Сказали, что будет Журавель, такие-то темы, а когда я пришел – там Анисимов. Разворачиваться и уходить было совсем некрасиво, поэтому я стоял и что-то говорил.

– Вы говорите, что шоу выглядело абсолютно нормально, но и до эфира про «Красаву» там кричали «обезьяну в зеркале увидишь» и искали заговоры против российского спорта.

– Да, было. Но я на эти эфиры не ходил. Вот на «Эхо Москвы» приглашали Маркова и Проханова, людей государственных взглядов, потому что Венедиктов (признан Минюстом СМИ-иноагентом) давал трибуну всем, у него такое понимание журналистики. Нужно слышать противоположную сторону, с ней нужно полемизировать. И я поддерживаю эту концепцию.

Была такая негласная договоренность: Тимур будет вести в своем режиме (только футбол, никакой политики), Маша – в своем, Анисимов – в своем габреляновском (намек на Арама Габрелянова, создателя холдинга News Media, который, например, выпускал газету «Жизнь», и основателя медиа Life – .ru). И в этом есть объем. Да, зритель увидит, что нанесли пурги у Анисимова, но на следующий день будут уже другие ведущие. Это же не Соловьев каждый день, правда?

– Но та же программа, то же название.

– И все-таки другой ведущий. А это значит, что у этой программы нет одного лица. Есть черное, белое и разноцветное. И это абсолютно нормально. Такой подход с журналистской точки зрения мне кажется верным.

– Когда у Анисимова пошли выпуски совсем уж низкого сорта, вы как-то пытались…

– Да я не смотрел его выпуски, только один или два. Но я еще раз повторю: если бы у этой программы был только один ведущий, я бы сказал, что это говно. Но поскольку у программы была концепция объемного взгляда, я был за. Я и сейчас время от времени включаю «Первый канал», чтобы понимать, что они там несут. Как можно держаться в полемике, не зная контекста? И я продолжу его изучать, как изучают птеродактилей, – сказал бывший комментатор в интервью Sports.ru.

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