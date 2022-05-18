Шмурнов о «Есть тема!»: «Это же не Соловьев каждый день, правда? Сказал бы, что это говно, если бы был один ведущий»

Теги телевидение Sports.ru Тимур Журавель Мария Орзул Александр Шмурнов Матч ТВ Владимир Соловьев Футбол

Александр Шмурнов высказался о программе «Есть тема!» на «Матч ТВ».

– Про политику в спорте. Как вы восприняли появление шоу «Есть тема»?

– Мне в целом понравилось, я люблю болтать. Я там 100 раз высказывал свое мнение, более того – в паре эпизодов переубедил депутата очень прогосударственных позиций. Не перекричал, а именно переубедил. Он потом сказал: «Да, я прислушался к вам, интересно».

Это же не шоу, как у Соловьева, где все мочат подставных украинцев и американцев и несут полную бредятину. У этого ток-шоу была другая задача. Если бы не дошло до катаклизмов, сам формат ток-шоу – абсолютно нормальный. И я сразу сказал, что не пойду на эфир к Анисимову. Пойду к Орзул, если она попросит и будет подходящая тема. В любой момент пойду к Журавелю.

В итоге я попал на один эфир Анисимова, но только потому, что меня обманули продюсеры. Сказали, что будет Журавель, такие-то темы, а когда я пришел – там Анисимов. Разворачиваться и уходить было совсем некрасиво, поэтому я стоял и что-то говорил.

– Вы говорите, что шоу выглядело абсолютно нормально, но и до эфира про «Красаву» там кричали «обезьяну в зеркале увидишь» и искали заговоры против российского спорта.

– Да, было. Но я на эти эфиры не ходил. Вот на «Эхо Москвы» приглашали Маркова и Проханова, людей государственных взглядов, потому что Венедиктов (признан Минюстом СМИ-иноагентом) давал трибуну всем, у него такое понимание журналистики. Нужно слышать противоположную сторону, с ней нужно полемизировать. И я поддерживаю эту концепцию.

Была такая негласная договоренность: Тимур будет вести в своем режиме (только футбол, никакой политики), Маша – в своем, Анисимов – в своем габреляновском (намек на Арама Габрелянова, создателя холдинга News Media, который, например, выпускал газету «Жизнь», и основателя медиа Life – Sports.ru). И в этом есть объем. Да, зритель увидит, что нанесли пурги у Анисимова, но на следующий день будут уже другие ведущие. Это же не Соловьев каждый день, правда?

– Но та же программа, то же название.

– И все-таки другой ведущий. А это значит, что у этой программы нет одного лица. Есть черное, белое и разноцветное. И это абсолютно нормально. Такой подход с журналистской точки зрения мне кажется верным.

– Когда у Анисимова пошли выпуски совсем уж низкого сорта, вы как-то пытались…

– Да я не смотрел его выпуски, только один или два. Но я еще раз повторю: если бы у этой программы был только один ведущий, я бы сказал, что это говно. Но поскольку у программы была концепция объемного взгляда, я был за. Я и сейчас время от времени включаю «Первый канал», чтобы понимать, что они там несут. Как можно держаться в полемике, не зная контекста? И я продолжу его изучать, как изучают птеродактилей, – сказал бывший комментатор «Матч ТВ» в интервью Sports.ru.

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