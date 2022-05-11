Шмурнов о методичках на «Матч ТВ»: «Пару раз были корпоративные: не «мочить» судей, почти негласные запреты на обсуждение политики «Зенита»

Бывший комментатор рассказал об инструкциях на канале.

– А методички вы когда-нибудь получали?

– Я – нет. Пару-тройку раз были, что называется, корпоративные методички, не политического типа. Например – не «мочить» судей. Единственное еще, что бывало, – почти негласные запреты на обсуждение политики . Но, опять же, скорее политики футбольной.

Методичек политического типа я не получал. Может быть, потому что все прекрасно знали, что мне лучше никаких методичек не давать, это меня будет только раздражать.

Я считаю, что и в России будущего пропагандистская составляющая в спорте должна также равняться нулю. Даже несмотря на то, что страна будет нуждаться в продвижении идей, противоположных нынешним.

Спорт должен показывать прекрасное, развивать спортивную поляну и давать людям отличное развлечение. А гуманизмом каждый отдельно взятый человек из спортивного мира должен заниматься в своем пространстве, – сказал Шмурнов в интервью «Холоду».

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