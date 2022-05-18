«Ман Сити» даст 30 млн фунтов за левого защитника «Брайтона» Кукурелью. Он воспитанник «Барсы»

«Манчестер Сити» интересен левый защитник «Брайтона» .

По данным Daily Mail, клуб летом попытается подписать воспитанника «Барселоны». Минувшим летом заплатил за него «Хетафе» 15,4 млн фунтов, но «Ман Сити» придется отдать около 30 млн фунтов, чтобы заполучить испанца.

Гвардиоле симпатична гибкость Кукурельи – он способен играть не только на фланге обороны, но и в полузащите слева.

Основным левым защитником в этом сезоне является Жоау Канселу. Также на этой позиции выходит Александр Зинченко, который может покинуть клуб летом.

В этом сезоне 23-летний игрок провел 37 матчей за «Брайтон» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 передачу. Его статистика доступна по ссылке.

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