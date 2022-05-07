«Ман Сити» рассматривает трансфер Погба свободным агентом. Хавбек «МЮ» не против перехода

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Поль Погба может перейти в «Манчестер Сити» из «Манчестер Юнайтед».

«Горожане» рассматривают возможность подписания полузащитника на правах свободного агента этим летом, сообщает The Guardian.

Сам француз готов перейти в «Ман Сити», он заинтересован в сотрудничестве с Пепом Гвардиолой. Испанский тренер считает, что Погба может играть глубже в полузащите, чем сейчас.

«Горожане» готовы предложить Полю контракт на 4 года с возможностью продления на еще один сезон. Вероятно, полузащитнику придется пойти на понижение зарплаты.

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