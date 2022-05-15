Гвардиола хочет, чтобы «Ман Сити» подписал левого защитника и опорника после трансфера Холанда

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд Футбол

Пеп Гвардиола хочет, чтобы «Манчестер Сити» усилил состав летом.

После трансфера Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии» тренер хочет видеть в команде левого защитника и опорного полузащитника, который заменит Фернандиньо.

«Я знаю, что над этим работают и постоянно об этом думают. Я не говорю, что это произойдет, но есть план того, что может случиться. Без сомнений, по всему миру есть множество талантливых игроков, которые подойдут «Ман Сити» и смогут играть здесь.

Мир такой большой, в нем миллионы команд и талантливых игроков топ-уровня, обладающих особым менталитетом и желающих побеждать снова и снова. Каждый день. Никогда не быть удовлетворенным. Самое главное – найти их. Все в голове. Каждое действие идет из головы», – сказал тренер «Ман Сити».

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