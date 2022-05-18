«Ман Сити» хочет взять хавбека и крайнего защитника летом. Зинченко может уйти, Гюндоган останется

«Манчестер Сити» планирует перестроить состав в летнее трансферное окно.

ESPN со ссылкой на источники, близкие к клубу, пишет, что трансфер из дортмундской «Боруссии» не станет последним для в летнее трансферное окно.

«Горожане» планируют подписать полузащитника и крайнего защитника летом. Фернандиньо уже объявил, что покинет клуб летом, а Бенжамен Менди по-прежнему не играет из-за обвинений в нескольких случаях изнасилования.

Есть клубы, проявляющие интерес к . Кроме того, «Ман Сити» ожидает, что Габриэл Жезус попросит разрешения покинуть клуб на фоне интереса от «Арсенала» и «Ювентуса». Если это случится, не станет препятствовать его уходу.

Переход Холанда компенсирует потерю Жезуса. Также к «Ман Сити» присоединится аргентинский форвард Хулиан Альварес, которого клуб подписал еще в январе. Ожидается, что решение о том, останется ли он с основой, будет принято летом.

«Ман Сити» ожидает, что Илкай Гюндоган останется в клубе, несмотря на сообщения о его возможном уходе. Источники, близкие к команде, сообщают, что полузащитник не просил отпустить его. Вероятно, Гюндоган останется в «Сити» до конца срока нынешнего контракта, который истекает летом 2023 года.

Источники сообщают, что «Ман Сити» проведет переговоры о будущем с , контракт которого тоже действует до лета 2023-го. Перед подписанием нового долгосрочного соглашения англичанин хочет получить гарантии того, что продолжит играть центральную роль в проекте. Если он уйдет из «Сити», то рассмотрит варианты с продолжением карьеры за пределами Англии.

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