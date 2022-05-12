«Ман Сити» поборется с «МЮ» за де Йонга. Гвардиоле нравится хавбек «Барсы»

«Манчестер Сити» поборется с «Ман Юнайтед» за Френки де Йонга.

, тренером которого со следующего сезона станет Эрик тен Хаг, под руководством которого де Йонг работал в «Аяксе», хочет усилить центр полузащиты и следит за ситуацией Френки в «Барселоне».

Однако, как пишет ESPN, ссылаясь на собственные источники, для де Йонга возможность вновь поработать с тен Хагом не является решающим фактором, и в «МЮ» признают, что убедить Френки перейти будет трудно.

25-летний полузащитник хотел бы остаться в «Барселоне», но если его попросят уйти, то он предпочел бы оказаться в клубе, которые играет в Лиге чемпионов. «МЮ» уже утратил шансы на выход в турнир по итогам этого сезона.

Конкуренцию «Манчестер Юнайтед» в борьбе за де Йонга составит . – большой поклонник хавбека, и «Ман Сити» уже пытался подписать его в 2019 году, когда он перешел в «Барселону» из «Аякса».

Вероятно, трансфер Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии» не станет единственным для «Ман Сити» по ходу летнего трансферного окна.

Сообщалось, что готова продать де Йонга за 50-60 млн евро.

В этом сезоне де Йонг провел 45 матчей в составе каталонского клуба, забил 4 гола и отдал 5 передач. Его полную статистику можно найти здесь.

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков