«Гвардиола не отпустит Жезуса, даже если придет Холанд. А это произойдет – договоренность близка». Ди Марцио о «Ман Сити»

перейдет в «Манчестер Сити» из дортмундской .

Об этом сообщил журналист .

«Не могу представить, что Гвардиола отпустит Жезуса, даже если Холанд придет, а это произойдет, потому что договоренность очень близка. Им нужен еще один нападающий другого типа. Холанд – немного иной игрок. Жезус останется, потому что сложно найти похожего на него футболиста.

не нужны продажи, чтобы заработать. У них есть возможность купить любого игрока, которого захотят. Все зависит от того, захочет ли Жезус играть меньше. Все будет зависеть от его отношения, ведь он будет знать, что в клуб приходит невероятный нападающий.

Когда за 100 млн в прошлом году купили Грилиша, Габриэл остался. Сейчас он играет, а Грилиш сидит в запасе. Никто не знает, станет ли Холанд незамедлительно неприкосновенным форвардом для Гвардиолы. С ним ничего нельзя знать точно. Если ты не делаешь правильные тактические движение, которые хочет видеть Пеп, то оказываешься на скамейке.

Я думаю, нашел идеальное место в системе Гвардиолы. Он, возможно, впервые понимает, чего Гвардиола от него хочет», – сказал Ди Марцио.

Статистику Холанда можно изучить здесь, а показатели Жезуса – тут.