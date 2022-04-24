«Ман Сити» хочет купить Райса летом. Клуб намерен поддержать Гвардиолу трансферами (Daily Mail)

хочет купить Деклана Райса у «Вест Хэма».

Как утверждает Daily Mail, руководство «горожан» хочет поддержать тренера трансферами. Боссы «Ман Сити» дали понять, что будут участвовать в борьбе за полузащитника «Вест Хэма», так как летом из клуба уйдет .

«Ман Сити» сделал запрос по Райсу и попросил информировать о планах хавбека на будущее. Клуб дал понять, что является возможным вариантом продолжения карьеры для англичанина.

Сам футболист предпочел бы перейти в , воспитанником которого является, однако сейчас у лондонцев нет возможности организовать этот трансфер.

Срок действующего контракта Райса с истекает в июне 2024 года. Сообщалось, что полузащитник отклонил уже три предложения лондонского клуба о новом контракте.

«Вест Хэм» считает Райса неприкосновенным и не хочет его продавать. Футболист не намерен заключать новый контракт и готов сменить клуб летом.

В этом сезоне опорник сборной Англии провел 43 матча за «Вест Хэм» во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 4 передачи. Его статистику можно изучить по этой ссылке.