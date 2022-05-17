«Ман Сити» хочет, чтобы Гюндоган ушел летом. Он интересен «Барсе», «Арсеналу» и немецким клубам

может покинуть «Манчестер Сити».

Как пишет журналист Фабрицио Романо, агенты 31-летнего полузащитника ведут переговоры с руководством «горожан», но не о подписании нового контракта, а о будущем игрока. Высоки шансы на то, что немец покинет клуб.

Daily Mail утверждает, что руководство «Ман Сити» сказало игроку искать новый клуб. Гюндоган хочет на каждую игру выходить в старте, а «Ман Сити» не может предоставить ему такую возможность.

В услугах Гюндогана заинтересованы , немецкие клубы и . Однако в случае с лондонским клубом многое зависит от того, выйдет ли команда в Лигу чемпионов.

Гюндоган выступает за с 2016 года. Срок его действующего контракта истекает летом 2023 года.

В этом сезоне центральный полузащитник провел 42 матча за клуб, забил 8 голов и отдал 7 передач. Его полную статистику можно изучить по ссылке.

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