«Реал» не подпишет Тчуамени этим летом, если никто из полузащитников не уйдет

Теги ПСЖ Монако Карло Анчелотти премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Орельен Тчуамени Футбол

«Реал» вряд ли подпишет опорника «Монако» Орельена Тчуамени этим летом.

Если в полузащите «Реала» не случится серьезных изменений летом, мадридский клуб не станет участвовать в борьбе за 22-летнего полузащитника. Тренер «Реала» Карло Анчелотти высоко оценивает француза, но хочет опираться на имеющихся в составе полузащитников.

В случае, если Тчуамени покинет «Монако» летом, он, скорее всего, окажется в английском клубе. Кроме того, серьезный интерес к Орельену проявляет «ПСЖ».

Сообщалось, что фаворитом в борьбе за Тчуамени является «Ливерпуль».

Полную статистику игрока сборной Франции можно изучить здесь.

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