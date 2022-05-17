«Реал» не подпишет Тчуамени этим летом, если никто из полузащитников не уйдет

вряд ли подпишет опорника этим летом.

Если в полузащите «Реала» не случится серьезных изменений летом, мадридский клуб не станет участвовать в борьбе за 22-летнего полузащитника. Тренер «Реала» высоко оценивает француза, но хочет опираться на имеющихся в составе полузащитников.

В случае, если Тчуамени покинет «Монако» летом, он, скорее всего, окажется в английском клубе. Кроме того, серьезный интерес к Орельену проявляет .

Сообщалось, что фаворитом в борьбе за Тчуамени является «Ливерпуль».

Полную статистику игрока сборной Франции можно изучить здесь.

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