«Реал» не подпишет Тчуамени этим летом, если никто из полузащитников не уйдет

«Реал» вряд ли подпишет опорника «Монако» Орельена Тчуамени этим летом.
Если в полузащите «Реала» не случится серьезных изменений летом, мадридский клуб не станет участвовать в борьбе за 22-летнего полузащитника. Тренер «Реала» Карло Анчелотти высоко оценивает француза, но хочет опираться на имеющихся в составе полузащитников.
В случае, если Тчуамени покинет «Монако» летом, он, скорее всего, окажется в английском клубе. Кроме того, серьезный интерес к Орельену проявляет «ПСЖ».
Сообщалось, что фаворитом в борьбе за Тчуамени является «Ливерпуль».
Полную статистику игрока сборной Франции можно изучить здесь.
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