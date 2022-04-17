Трансферы для «Реала» будут возможны только в случае продаж. Перес и Анчелотти обсудили это в пятницу

Карло Анчелотти и Флорентино Перес обсудили будущее «Реала».

Как пишет Marca, тренер мадридского клуба постоянно общается с руководством. В пятницу состоялась очередная встреча Анчелотти с Пересом.

На ней обсуждалось, что необходимо усилиться, однако президент клуба дал тренеру понять, что это возможно лишь благодаря продажам. «Реал» уверен, что сможет продать нескольких футболистов, что вместе с уходом Марсело, и Иско может дать 75-100 млн евро на трансферы.

«Реалу» интересен опорник Орельен Тчуамени, однако клуб хочет действовать по аналогии с трансфером Эдуардо Камавинга из «Ренна». Прошлым летом «Мадрид» подписал француза 30 августа – в самом конце трансферного окна.

У «Реала» есть уверенность в молодых воспитанниках академии – Антонио Бланко, Рафа Марин, Бруно Иглесиас, Алекс Хименес и Марвел уже тренируются с основой. Однако тренерский штаб хотел бы, чтобы в «Реале» появился новый центральный защитник.

Также обсуждался переход из – его в «Реале» считают вопросом времени.