Трансферы для «Реала» будут возможны только в случае продаж. Перес и Анчелотти обсудили это в пятницу

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Карло Анчелотти и Флорентино Перес обсудили будущее «Реала».

Как пишет Marca, тренер мадридского клуба постоянно общается с руководством. В пятницу состоялась очередная встреча Анчелотти с Пересом.

На ней обсуждалось, что «Реалу» необходимо усилиться, однако президент клуба дал тренеру понять, что это возможно лишь благодаря продажам. «Реал» уверен, что сможет продать нескольких футболистов, что вместе с уходом Марсело, Гарета Бэйла и Иско может дать 75-100 млн евро на трансферы.

«Реалу» интересен опорник «Монако» Орельен Тчуамени, однако клуб хочет действовать по аналогии с трансфером Эдуардо Камавинга из «Ренна». Прошлым летом «Мадрид» подписал француза 30 августа – в самом конце трансферного окна. 

У «Реала» есть уверенность в молодых воспитанниках академии – Антонио Бланко, Рафа Марин, Бруно Иглесиас, Алекс Хименес и Марвел уже тренируются с основой. Однако тренерский штаб хотел бы, чтобы в «Реале» появился новый центральный защитник.

Также обсуждался переход Килиана Мбаппе из «ПСЖ» – его в «Реале» считают вопросом времени.

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