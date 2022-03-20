Тчуамени интересен «Реалу», «Ливерпулю», «ПСЖ» и «Челси». «Монако» хочет за него не менее 50 млн евро (Foot Mercato)

Хавбек «Монако» Орельен Тчуамени интересен многим европейским топ-клубам.

По данным Foot Mercato, интерес к 22-летнему французу проявляют , «ПСЖ», и .

Позиции в данном случае не так сильны, потому что неизвестен курс, которым будет двигаться клуб: из французского клуба может уйти спортдиректор Леонардо. «Ливерпуль» видит в полузащитнике потенциальную замену для Джордана Хендерсона и Джеймса Милнера. На позицию лондонцев в борьбе за Тчуамени серьезно влияет неопределенность, возникшая вокруг клуба из-за санкций.

Минимальная сумма, которую хочет получить «Монако» за игрока, – 50 миллионов евро. Отмечается, что 20% от суммы трансфера достанутся «Бордо», за который Тчуамени выступал до перехода в «Монако».

В этом сезоне футболист провел 41 матч во всех турнирах за , забил 3 гола и отдал 2 передачи. Его статистика – здесь.