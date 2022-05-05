«Ливерпуль», «Реал» и «Челси» ведут переговоры с Тчуамени. «ПСЖ» тоже хочет его, но игрок намерен покинуть Францию

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Опорник Орельен Тчуамени уйдет из «Монако» летом.

По данным RMC Sport, француз сменит клуб вне зависимости от того, с какими результатами «Монако» завершит этот сезон.

Окружение футболиста уже несколько месяцев ведет переговоры с европейскими топ-клубами. В борьбе за Тчуамени лидируют «Ливерпуль», «Реал» и «Челси». «ПСЖ» тоже проявляет интерес к Орельену, однако футболист предпочел бы уехать из Франции.

Сообщалось, что «Монако» просит за Тчуамени 70 млн евро.

В этом сезоне 22-летний полузащитник провел 46 матчей за «Монако» во всех турнирах и забил 3 гола. Его статистику можно изучить здесь.

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