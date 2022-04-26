«Ливерпуль» поборется с «Реалом» за Тчуамени

«Ливерпуль» включился в борьбу за хавбека сборной Франции Орельена Тчуамени.
Основным претендентом на 22-летнего полузащитника «Монако» считается «Реал», который готов приобрести его уже ближайшим летом.
Однако переговоры с окружением футболиста ведет и «Ливерпуль». Главному тренеру «красных» Юргену Клоппу нравится игра молодого футболиста.
По данным Foot Mercato, со спортивной точки зрения оба варианта для Тчуамени равноценны, однако в финансовом плане предложение «Ливерпуля» выгоднее.
Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 50 миллионов евро.