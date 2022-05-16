«Ливерпуль» – фаворит в борьбе за Тчуамени, игрок считает этот вариант приоритетным. «Реал» намерен переубедить хавбека

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«Реал» поборется с «Ливерпулем» за трансфер Орельена Тчуамени

По информации Foot Mercato, английский клуб в данный момент находится в выигрышной позиции.

Полузащитник «Монако» нравится Юргену Клоппу, тренер «красных» сделал хавбека одной из главных трансферных целей клуба. Сам игрок считает вариант с «Ливерпулем» приоритетным. 

Однако также сообщается, что у руководства «Реала» есть веские аргументы, которые могут убедить игрока сделать выбор в пользу их клуба. 

В текущем сезоне Лиги 1 Тчуамени провел 34 матча, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Его статистика – здесь

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