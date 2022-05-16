Андрей Мостовой: «Сейчас гегемония «Зенита» – возможно такое, как со «Спартаком» в 90-е»

сопоставил нынешний со «Спартаком» 1990-х.

«Зенит» – самая стабильная команда. И это залог нашего успеха. Да, в определеный момент у нас была небольшая разница по очкам с «Динамо». У них молодая команда, а мы взяли свое за счет опыта. Были уверены в чемпионстве», – сказал полузащитник «Зенита».

Также Мостовой не исключил, что его команда может повторить результат «Спартака», который восемь раз подряд выиграл чемпионат России.

«Думаю, возможно такое, как со «Спартаком» в 1990-х. Не знаю, можно ли говорить о восьми чемпионствах, но сейчас есть гегемония «Зенита» – четыре чемпионства подряд. Все уверены в своих силах. Чемпионство за чемпионством вполне возможно.

Кто сможет составить конкуренцию? Тоже назову «Динамо». Правда, не знаю, останется ли главным тренером команды Шварц. В успехе его большая заслуга, и мне импонирует, как играет команда», – сказал Мостовой.

15 матчей – столько «Зенит» не проигрывает московским клубам. Мощь

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