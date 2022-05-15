Корнаухов о пенальти «Зенита»: «Дай паузу, если считаешь, что был фол. Селихов попал в мяч, а дальше зацепил Ерохина, никакого нарушения»

высказался о назначении пенальти в матче и (1:1).

На 92-й минуте игры 29-го тура хавбек петербуржцев упал в штрафной красно-белых в результате контакта с вратарем , вышедшим из ворот, чтобы перехватить мяч. После этого забил, но гол был отменен арбитром Павлом Кукуяном, назначившим пенальти, который реализовал .

«Судья посчитал столкновение Ерохина с Селиховым нарушением со стороны вратаря и назначил 11-метровый удар, хотя дай паузу – и так «Зенит» забивал этот гол. Вопросов бы не было.

Видите, рука арбитра, что он свистнул нарушение. Ну дай паузу, после этого момента свистнул бы эпизод, если ты считаешь, что было нарушение правил со стороны Селихова. Хотя мне кажется, что здесь нарушения не было никакого. Селихов попал в мяч, а дальше уже по ходу зацепил и Ерохина», – заявил бывший футболист сборной России в беседе с в эфире .

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