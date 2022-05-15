Кукуян назначил пенальти в ворота «Спартака» на 93-й за падение Ерохина после контакта с Селиховым. Мостовой забил

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия судьи Александр Ерохин Александр Селихов Малком Андрей Мостовой Павел Кукуян Футбол

Судья назначил пенальти в ворота «Спартака» в конце матча с «Зенитом» (1:1).

На 92-й минуте игры хавбек петербуржцев Александр Ерохин упал в штрафной красно-белых в результате контакта с вратарем Александром Селиховым, вышедшим из ворот, чтобы перехватить мяч. После этого Малком забил, но гол был отменен арбитром Павлом Кукуяном.

Судья посчитал, что в этом эпизоде Селихов нарушил правила, и назначил пенальти. Андрей Мостовой на 93-й минуте реализовал 11-метровый удар и принес «Зениту» ничью.

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