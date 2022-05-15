Хлусевич о голе «Зенита» «Спартаку»: «Я не понял этот пенальти»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия судьи Самюэль Жиго Андрей Мостовой Павел Кукуян Чемпионат.com Даниил Хлусевич Футбол

Даниил Хлусевич высказался о пенальти, назначенном Павлом Кукуяном в ворота «Спартака».

Благодаря точному удару хавбека Андрея Мостового с одиннадцатиметровой отметки «Зенит» избежал поражения в игре 29-го тура РПЛ.

«Я не понял этот пенальти, но не могу судить рефери.

Очко есть очко. Но при своих трибунах хотелось выиграть, последний матч сезона на домашнем стадионе. Но вышло как вышло…

Хочу сказать спасибо Жиго, очень хороший парень, удачи ему в дальнейшей карьере!» – сказал полузащитник.

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