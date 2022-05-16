Эрик тен Хаг: «Роналду – гигант, он был очень важен для «МЮ» в этом году. Конечно, я бы хотел сохранить его»

Эрик тен Хаг высоко отозвался о Криштиану Роналду перед началом работы в «МЮ».

«Роналду – гигант, ведь он уже столько всего показал. Думаю, он по-прежнему очень амбициозен.

Конечно, я бы хотел сохранить его. Роналду был очень важен для в этом году, он способен выдавать отличную статистику», – сказал тренер в интервью De Telegraaf.

В этом сезоне 37-летний форвард забил 24 гола и отдал 3 передачи в 39 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Его полную статистику можно изучить здесь.

Криштиану Роналду: «Тен Хаг проделал потрясающую работу в «Аяксе». Надеюсь, мы возьмем трофеи в следующем сезоне»

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