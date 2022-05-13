Роналду записал мотивирующее видео для «МЮ» U18 перед финалом Кубка Англии. Команда выиграла, Гарначо отпраздновал гол в стиле Криштиану

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Криштиану Роналду мотивировал юных игроков «Ман Юнайтед» на победу в молодежном кубке Англии.

Форвард манкунианцев записал мотивирующее видео для команды U18, которое игрокам показали перед выходом на поле на финальный матч с «Ноттингем Форест».

«Манчестер Юнайтед» выиграл турнир, победив в финале со счетом 3:1. Два гола забил полузащитник «МЮ» Алехандро Гарначо. Празднуя один из голов, 17-летний игрок повторил знаменитое празднование Роналду, прокричав Siu.

Фанаты «Юнайтед» после гола Гарначо стали распевать его фамилию, добавляя слово Viva – так они обычно приветствуют Криштиану.

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