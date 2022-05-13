Тен Хаг хочет, чтобы «МЮ» подписал двух хавбеков, универсального форварда и центрального защитника летом

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Стало известно, сколько новичков в «Манчестер Юнайтед» хочет видеть Эрик тен Хаг.

По данным The Telegraph, тренер, который возглавит «МЮ» по завершении сезона, в четверг встретился с Стивом Маклареном и Митчеллом ван дер Гагом, которые, скорее всего, войдут в его штаб, и со спортивным директором «МЮ» Джоном Мерто в Амстердаме.

В идеале тен Хаг хотел бы, чтобы летом «МЮ» подписал двух полузащитников, универсального нападающего и центрального защитника. Количество трансферов на вход будет зависеть от того, сколько игроков уйдет из «МЮ» летом.

Усиление полузащиты – приоритет для тен Хага, и «Юнайтед» работает над переходом Френки де Йонга из «Барселоны».

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