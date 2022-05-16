Тен Хаг будет руководить «МЮ» в последнем матче сезона с «Кристал Пэлас». Тренер прибудет в Манчестер в понедельник

Эрик тен Хаг приступит к работе с «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, тен Хаг уже в понедельник прибудет в Манчестер. Митчелл ван дер Гаар, его нынешний ассистент, тоже войдет в тренерский штаб «МЮ», также ведутся работы по привлечению .

Тен Хаг будет руководить командой в последнем матче сезона с «Кристал Пэлас», пишет The Guardian.

уже попрощался с тренером. Клуб выложил ролик, в котором перечисляются достижения специалиста с 2017 года и демонстрируются все его награды в Амстердаме.

«Спасибо за радость. Спасибо за веру в нашу молодежь. Спасибо за волшебные вечера.

Эрик, спасибо за футбол…» – сказано в сообщении, опубликованном в твиттере.

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