Криштиану Роналду: «Тен Хаг проделал потрясающую работу в «Аяксе». Надеюсь, мы возьмем трофеи в следующем сезоне»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Криштиану Роналду прокомментировал назначение Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».

Нидерландец начнет работу главным тренером в английской команде по завершении нынешнего сезона.

«О нем я знаю то, что он проделал потрясающую работу в «Аяксе», это опытный тренер. Но ему потребуется время.

Нужно, чтобы произошли необходимые ему изменения. Конечно, я надеюсь, что мы добьемся успеха. Желаю ему всего наилучшего.

Мы рады и в предвкушении. Не только игроки, но и болельщики. Желаю ему всего наилучшего. Надеюсь, в следующем сезоне мы завоюем трофеи», – сказал форвард «МЮ».

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