Тен Хаг начнет работать с «МЮ» сегодня: «В клубе много работы. Нужно концентрироваться на подготовке к сезону»

Эрик тен Хаг сообщил, что начнет работать с в понедельник.

Тренер не поедет с на Кюрасао в рамках рекламного тура, а сконцентрируется на работе с новым клубом.

«Да, в понедельник будет вечерика со всем штабом, и на этом все. Нет, я не поеду с ними [на Кюрасао]. Это действительно так, и я думаю, что это можно понять.

В «МЮ» много работы. Конечно. В любом клубе много работы. Тренер должен особенно концентрироваться на подготовке к следующему сезону. И нам предстоит проделать большую работу в этом отношении.

Что касается тренерского штаба, то необходимо уладить еще несколько моментов. То же самое касается и команды. И в течение нескольких ближайших дней, начиная с понедельника, мы интенсивно начнем работать над этим», – сказал тренер.

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