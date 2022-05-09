Малком, Клаудиньо, Алберто и Дуглас останутся в «Зените», Вендел и Барриос востребованы в Европе («СЭ»)

Все легионеры могут остаться в команде на следующий сезон.

По информации , почти стопроцентная вероятность остаться в «Зените» у четверых бразильцев – , , Клаудиньо и .

Вероятность ухода чуть выше, чем у остальных бразильцев. 24-летний хавбек востребован в Европе. это тоже касается.

У Деяна Ловрена самая сложная ситуация из всех легионеров «Зенита». Если Бразилия и Колумбия не вводили санкций против России, то Хорватия высылала из страны российских дипломатов. Однако хорват в Петербурге и не намекает на уход, контракт Ловрена действует еще год.

Что касается тренерского штаба «Зенита», то бразилец никуда не уйдет – у него в России семья, а в прошлом году ассистент Семака получил российское гражданство. Из дальнего зарубежья в штабе числятся три тренера по физподготовке: испанец Альберто Наварро, а также итальянцы Иван Карминати и Андреа Сканавино. Возможно, летом штаб будет незначительно обновлен.

не считается легионером, так как Казахстан входит в ЕАЭС. Его арендное соглашение с «Зенитом» заканчивается в конце 2022 года, так что летом футболист никуда не уйдет.

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