Вендел интересен «Севилье», «Бетису» и «Сосьедаду». «Зенит» хочет за него 20-25 млн евро («Евро-Футбол.Ру»)

Вендел может покинуть «Зенит» летом.

Как утверждает «Евро-Футбол.Ру», интерес к 24-летнему полузащитнику проявляют три испанских клуба – , и . Руководство не отпустит дешевле, чем за 20-25 млн евро.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В этом сезоне он провел за клуб 34 матча, забил 4 гола и отдал 5 передач.

Подробную статистику центрального полузащитника можно изучить здесь.

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