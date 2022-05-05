Все легионеры «Зенита» планируют остаться в клубе (Bobsoccer.ru)

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Легионеры не собираются уходить из «Зенита» в конце этого сезона.

Как пишет Bobsoccer.ru, все иностранцы, выступающие за клуб из Санкт-Петербурга, склоняются к продолжению сотрудничества с ним.

Защитник Деян Ловрен, хавбеки Малком, Клаудиньо Родригес, Вильмар Барриос, Вендел и нападающий Юри Алберто пользуются спросом на международном рынке, однако финансовые условия и возможность летать на родину (в отпуск и сборные) позволяют им еще как минимум год спокойно играть в России.

Легионеры вряд ли покинут «Зенит», даже если ФИФА разрешит выступающим в РПЛ игрокам разрывать контракты с клубами в одностороннем порядке.

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