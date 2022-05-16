Симеоне не уйдет из «Атлетико». Клуб ни с кем не контактировал, Диего доверяют настоящее и будущее

сообщил, что не уйдет из «Атлетико».

«Здесь нечего говорить. Не беспокойтесь – мы будем здесь, как и всегда», – сказал тренер, отвечая на вопрос о своем будущем в мадридском клубе.

Как пишет журналист Фабрицио Романо, руководство не контактировало ни с одним тренером. В клубе доверяют Симеоне и видят в нем тренера для настоящего и будущего.

«Атлетико» вышел в Лигу чемпионов по итогам этого сезона. Симеоне работает с «рохибланкос» с 2011 года. Под его руководством клуб взял 8 трофеев.

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков