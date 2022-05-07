Симеоне об отказе от коридора для «Реала»: «Мы испытываем большое уважение к «Мадриду», но еще больше мы уважаем своих болельщиков»

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Диего Симеоне объяснил отказ организовывать чемпионский коридор для «Реала». 

«В этом вопросе постоянно предпринимаются попытки породить множество споров. Реальность заключается в том, что сказал клуб в своем заявлении. Прежде всего, нужно поздравить «Реал», игроков и тренерский штаб, потому что они проделали отличную работу.  

Мы испытываем большое уважение к «Мадриду», который только что стал чемпионом, но еще больше мы уважаем своих болельщиков, которые с нами каждый день», – сказал главный тренер «Атлетико»

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