Диего Симеоне: «Восхищаюсь Анчелотти. Он ведет себя одинаково и при победах, и при поражениях»

Диего Симеоне прокомментировал победу «Атлетико» над «Реалом» (1:0).
О попадании в Лигу чемпионов
«Атлетико» ничего не гарантировано, потому что нужно набрать еще много очков, а впереди у нас три очень сложных соперника.
У нас было много моментов, чтобы закончить матч с «Реалом», но мы не сделали этого из-за нехватки мощи. Голевые моменты были, нужно доверять игрокам, что они их реализуют.
Футбол очень сложен, и нам нужно суметь завершить сезон как можно лучше. В этот нестабильный сезон болельщики всегда поддерживали нас, и это невероятно. Мы несем ответственность перед ними до самого конца».
Об общении с Анчелотти после матча
«Я приветствовал и других тренеров в конце игр: Бордаласа, Марселино.
Я восхищаюсь Анчелотти, восхищаюсь тем, что он ведет себя одинаково и при победах, и при поражениях», – сказал тренер «Атлетико».
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