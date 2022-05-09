Диего Симеоне: «Восхищаюсь Анчелотти. Он ведет себя одинаково и при победах, и при поражениях»

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Диего Симеоне прокомментировал победу «Атлетико» над «Реалом» (1:0).

О попадании в Лигу чемпионов

«Атлетико» ничего не гарантировано, потому что нужно набрать еще много очков, а впереди у нас три очень сложных соперника.

У нас было много моментов, чтобы закончить матч с «Реалом», но мы не сделали этого из-за нехватки мощи. Голевые моменты были, нужно доверять игрокам, что они их реализуют.

Футбол очень сложен, и нам нужно суметь завершить сезон как можно лучше. В этот нестабильный сезон болельщики всегда поддерживали нас, и это невероятно. Мы несем ответственность перед ними до самого конца».

Об общении с Анчелотти после матча

«Я приветствовал и других тренеров в конце игр: Бордаласа, Марселино. 

Я восхищаюсь Анчелотти, восхищаюсь тем, что он ведет себя одинаково и при победах, и при поражениях», – сказал тренер «Атлетико».

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