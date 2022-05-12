Симеоне об «Атлетико» 10-летней давности: «Руководство говорило мне: «Для стабильности клуба важно выходить в ЛЧ в ближайшие 4-5 сезонов»

прокомментировал выход в Лигу чемпионов.

Главный тренер мадридского клуба высказался после матча Ла Лиги с «Эльче» (2:0).

«Прежде всего я рад за игроков, хотя сезон получился нестандартным. В Лиге чемпионов мы выступили очень хорошо, а в нам не хватало стабильности.

Мы достигли цели. Думаю, это заслуженный итог проделанной работы, позволившей нам в очередной раз решить эту задачу.

Помню, как впервые разговаривал с Энрике [Сересо, президентом «Атлетико»] и Мигелем [Хилем, гендиректором], и они сказали мне, что для стабильности клуба важно выходить в Лигу чемпионов в ближайшие 4-5 сезонов. Теперь мы там уже в десятый раз», – сказал Симеоне.

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