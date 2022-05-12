Симеоне об «Атлетико» 10-летней давности: «Руководство говорило мне: «Для стабильности клуба важно выходить в ЛЧ в ближайшие 4-5 сезонов»

Теги Атлетико Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Диего Симеоне Энрике Сересо Мигель Анхель Хиль Футбол

Диего Симеоне прокомментировал выход «Атлетико» в Лигу чемпионов.

Главный тренер мадридского клуба высказался после матча Ла Лиги с «Эльче» (2:0).

«Прежде всего я рад за игроков, хотя сезон получился нестандартным. В Лиге чемпионов мы выступили очень хорошо, а в Ла Лиге нам не хватало стабильности.

Мы достигли цели. Думаю, это заслуженный итог проделанной работы, позволившей нам в очередной раз решить эту задачу.

Помню, как впервые разговаривал с Энрике [Сересо, президентом «Атлетико»] и Мигелем [Хилем, гендиректором], и они сказали мне, что для стабильности клуба важно выходить в Лигу чемпионов в ближайшие 4-5 сезонов. Теперь мы там уже в десятый раз», – сказал Симеоне.

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные