«Атлетико» квалифицировался в Лигу чемпионов во всех 10 сезонах при Симеоне

«Атлетико» квалифицировался в Лигу чемпионов.

Команда Диего Симеоне обыграла в 36-м туре (2:0). Мадридцы вышли на 3-е место, набрав 67 очков. «Бетис», идущий пятым, отстает от «матрасников» на 6 баллов за 2 тура до конца турнира и не сможет опередить их из-за худших результатов в личных встречах.

обеспечивал себе участие в Лиге чемпионов во всех 10 сезонах под руководством Симеоне.

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