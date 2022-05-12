«Атлетико» квалифицировался в Лигу чемпионов во всех 10 сезонах при Симеоне

Теги Атлетико Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Диего Симеоне Эльче Футбол

«Атлетико» квалифицировался в Лигу чемпионов. 

Команда Диего Симеоне обыграла «Эльче» в 36-м туре Ла Лиги (2:0). Мадридцы вышли на 3-е место, набрав 67 очков. «Бетис», идущий пятым, отстает от «матрасников» на 6 баллов за 2 тура до конца турнира и не сможет опередить их из-за худших результатов в личных встречах. 

«Атлетико» обеспечивал себе участие в Лиге чемпионов во всех 10 сезонах под руководством Симеоне. 

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные