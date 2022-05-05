Энтони Эланга: «Cезон для «МЮ» сложился не очень хорошо. Настроены оптимистично по поводу следующего, при тен Хаге будет увлекательный футбол»

Полузащитник оценил сезон команды.

«Мы знаем, что все сложилось не очень хорошо. В глубине души мы понимаем, что должны выступать лучше, но сейчас нужно сохранять оптимизм по поводу будущего и не думать о плохом.

Иногда все идет не так, как хочется. Все лучшие команды проходят через такие периоды. Важно после этого посмотреть назад и сделать выводы о том, в чем можно прибавить.

До конца сезона осталось провести два матча, надо завершить его как можно лучше. Нам просто нужно перестроиться и хорошо начать следующий сезон.

Тен Хаг – отличный тренер с потрясающими показателями в Европе. Достаточно взглянуть на то, как в еврокубках играет . Я видел и то, насколько он хорош в развитии молодежи, поэтому я очень рад возможности поработать с ним. Насчет следующего сезона мы настроены очень, очень позитивно.

При тен Хаге футбол на «Олд Траффорд» будет увлекательным. Прекрасное подписание для клуба, я очень доволен», – сказал Эланга.

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