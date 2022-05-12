Тен Хаг о своей философии в «МЮ»: «Нужно лишь одно – победы. Предпочли бы делать это, играя в хороший футбол»

Эрик тен Хаг рассказал о философии, которую хотел бы привнести в .

«Я насладился этим прекрасным путешествием, это была прекрасная эра. Я оглядываюсь на работу в «Аяксе» с большим удовлетворением. Когда я начинал работать в «Аяксе» четыре с половиной года назад, я должен был подготовить команду к возвращению в еврокубки. Нам это удалось, и как!

В этом сезоне мне больше всего понравилась игра с дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов. Это был очень высокий уровень, сравнимый с теми матчами в Турине и Мадриде», – сказал тренер во время празднования победы в чемпионате Нидерландов, имея в виду выход команды в полуфинал Лиги чемпионов в 2019 году.

Также 52-летний специалист высказался о философии, которую он хотел бы видеть в «Манчестер Юнайтед».

«Нужно лишь одно: победы. Мы предпочли бы делать это, играя в хороший футбол», – сказал тен Хаг.

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