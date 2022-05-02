Ральф Рангник: «Настроен позитивно, зная, что тен Хаг придет в «МЮ». Есть хорошие примеры: Клопп, Гвардиола, Тухель»

Ральф Рангник высказался о перспективах Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».
«Ему предстоит провести еще пару матчей с «Аяксом», у нас впереди еще три игры. Когда ему захочется поговорить со мной и обменяться мнениями, я буду более чем счастлив сделать это.
Я настроен очень позитивно, зная, что Эрик станет тренером, и при условии, что мы наладим селекционный процесс и подпишем правильных игроков. Надеюсь, болельщики и медиа увидят более сильную команду. Надеюсь, что и место в таблице будет более высоким.
В АПЛ есть несколько хороших примеров – Юрген Клопп пришел в «Ливерпуль», Пеп Гвардиола – в «Манчестер Сити», Томас Тухель – в «Челси». Да, Тухель пришел посреди сезона и унаследовал состав топ-уровня. Но для победы в Лиге чемпионов нужно и что-то еще.
Если знать, чего мы ищем, понимать, какие игроки на какую позицию нужны, то [перестройка] не должна занять много времени», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».