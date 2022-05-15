Мюллер о желании Левандовского уйти: «Ситуация в руках «Баварии» – у него контракт до 2023-го. Хотели бы, чтобы он остался»

высказался о будущем Роберта Левандовского в «Баварии».

После вчерашней игры с «Вольфсбургом» (2:2) форвард заявил, что хочет сменить клуб: «Это была моя последняя игра за «Баварию», вероятно».

– Посмотрим, что произойдет. Его контракт действует до 2023 года. Это значит, что ситуация в руках «Баварии». Конечно, мы бы хотели, чтобы он остался, но все мы понимаем ситуацию.

– Продолжит ли Левандовски играть на высоком уровне, если не уйдет летом?

– Леви – профессионал топ-уровня. Когда ты выходишь на поле, особенно будучи нападающим, ты хочешь сыграть хорошо, – сказал хавбек «Баварии» для Sky Germany.

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