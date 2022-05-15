«Барселона» не связывалась с «Баварией» насчет Левандовского. Агент Роберта будет настаивать на скорейшей продаже игрока

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Нападающий Роберт Левандовски из «Баварии» хочет перейти в «Барселону».

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, агент поляка Пини Захави будет настаивать на том, чтобы мюнхенцы как можно скорее запустили процесс продажи форварда. «Блауграна» с чемпионами Германии пока не связывалась.

Отмечается, что Левандовски будет готов принять предложение каталонцев о заключении контракта до 2025 года.

Ранее нападающий подтвердил намерение не продлевать с «Баварией» соглашение, рассчитанное до лета 2023 года.

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